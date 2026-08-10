Haberler

Bayındır'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Bayındır'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Bayındır ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü aracı durdurarak güvenli bölgeye geçti. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, olay, Bayındır-Kızıloba yolunda meydana geldi. Kızıloba yolunda seyir halinde bulunan otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Aracından alevlerin yükseldiğini fark eden sürücü, aracı durdurarak güvenli bölgeye geçti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi

Güney Amerika ülkesinde şiddetli deprem! Tsunami uyarısı verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Juventus'tan Kenan Yıldız için net tavır! 100 milyon euro bile yetmeyecek

Kenan için karar verildi!

Yunanistan planı suya düştü! Çete lideri kız arkadaşının yanında enselendi

Çete lideri, kız arkadaşının yanında enselendi
Bisikletli öğretmenin kahreden sonu: 2 otomobil peş peşe çarptı

Öğretmenin kahreden sonu: Ölüm, bisiklet üzerinde geldi
Lukaku'dan Napoli'ye Fenerbahçe resti

Yok artık Lukaku! Daha gelmeden yaptığına bakın
Cumhurbaşkanına suikast timindeki kardeşe yataklık etti: FETÖ'cü hainin ablası adliyede

FETÖ'cü hainin ablası için yolun sonu
Özkan Yalım'ın araçları satışa çıkardı! İşte 26 araba için istenen bedel

Özkan Yalım'ın araçları satışta! İşte 26 araba için istenen bedel
Müge Anlı'nın unutulmaz ismiydi! Nazmiye Tutaner'den yıllar sonra sürpriz haber

Müge Anlı'nın unutulmaz ismiydi! Nazmiye'den yıllar sonra sürpriz var