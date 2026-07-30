Bayındır’da elektrik akımına kapılan bekçi hayatını kaybetti

İzmir'in Bayındır ilçesinde görev yapan bekçi, karakol binasının çatısında elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü karakol binasında meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde binanın çatısına çıkan bekçi Merih Umutlu, henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı. Dengesini kaybeden Umutlu, çatıdan zemine düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kalbinin durduğu belirlenen bekçiye sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapıldı. İlk müdahalenin ardından Bayındır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Umutlu, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Merih Umutlu'nun nişanlı olduğu ve 2 hafta sonra dünyaevine girmeye hazırlandığı öğrenilirken, genç bekçinin acı haberini alarak hastaneye gelen Umutlu'nun ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan aile fertlerinden bazıları sinir krizi geçirirken, sağlık ekipleri fenalaşan yakınlarına müdahalede bulundu. Mesai arkadaşları ve emniyet teşkilatındaki çalışma arkadaşları da Umutlu'nun vefat haberiyle yasa boğuldu.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Merih Umutlu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan Umutlu'nun bugün toprağa verileceği duyuruldu.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı