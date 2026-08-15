Bayındır'da Çevre Yolunda Yangın Panik Yarattı

İzmir'in Bayındır ilçesinde çevre yolunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.

İzmir'in Bayındır ilçesi çevre yolunda saat 19.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, çevre yolunda dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye hızla itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik yoğun çalışması sonucu yangın tamamen kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

Öte yandan, Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dumanların etkili olduğu çevre yolunda geniş güvenlik önlemi alarak trafiğin güvenli şekilde akışını sağladı. Yangının kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı