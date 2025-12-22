Bayburt polisi yılın en uzun gecesinde de sahadaydı

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık'ta da vatandaşların huzur ve güvenliği için görev başındaydı. Kent genelinde gece boyunca denetim ve devriye faaliyetleri gerçekleştirildi.

Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Bayburt'un dört bir yanında asayişin sağlanması amacıyla çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi. Paylaşımda, polis ekiplerinin mesai mefhumu gözetmeksizin görev yaptığı vurgulandı.

Açıklamada, "Yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık'ta, Bayburt'un dört bir yanındayız. Şehrimizin huzuru ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Gece boyunca devam eden uygulamalarla kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasının hedeflendiği belirtilirken, emniyet güçlerinin 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptığı ifade edildi. - BAYBURT