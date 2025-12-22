Haberler

Bayburt polisi yılın en uzun gecesinde de sahadaydı

Bayburt polisi yılın en uzun gecesinde de sahadaydı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, 21 Aralık'ta vatandaşların huzur ve güvenliği için gece boyunca denetim ve devriye faaliyetleri gerçekleştirdi.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık'ta da vatandaşların huzur ve güvenliği için görev başındaydı. Kent genelinde gece boyunca denetim ve devriye faaliyetleri gerçekleştirildi.

Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Bayburt'un dört bir yanında asayişin sağlanması amacıyla çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi. Paylaşımda, polis ekiplerinin mesai mefhumu gözetmeksizin görev yaptığı vurgulandı.

Açıklamada, "Yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık'ta, Bayburt'un dört bir yanındayız. Şehrimizin huzuru ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Gece boyunca devam eden uygulamalarla kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasının hedeflendiği belirtilirken, emniyet güçlerinin 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptığı ifade edildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Altın haftaya tarihi rekorla başladı

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geldi
ÖTV'siz yerli araç dönemi başlıyor! 3 çocuklu aileler öncelikli

ÖTV'siz araç dönemi başlıyor! Dar gelirlilere büyük fırsat
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Naz Elmas davete damga vurdu! Derin yırtmaçlı elbise yorum yağmuruna tutuldu

Davete damga vurdu! Derin yırtmaçlı elbisesi yorum yağmuruna tutuldu
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın! 123 yıllık tarihi hatırlattı

Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın
Merkez'den döviz hamlesi! Bulgar Levası tarihe karışıyor

Merkez'den dikkat çeken hamle! Komşunun parası tarih oluyor
Naz Elmas davete damga vurdu! Derin yırtmaçlı elbise yorum yağmuruna tutuldu

Davete damga vurdu! Derin yırtmaçlı elbisesi yorum yağmuruna tutuldu
İsrailli Bakan Ben-Gvir'den Filistinli esirler için insanlık dışı teklif

Bunu diyen insan olamaz! İsrailli bakandan insanlık dışı teklif
7 yıldır kaçıyordu, katili JASAT yakaladı! Bunca yıl bu şekilde saklanmış

7 yıldır kaçıyordu! Katili JASAT yakaladı
Galatasaray maçı sonrası olay sözler: Hakem bize söylemişti

Maç sonrası olay yaratacak sözler: Hakem bize söylemişti
Hülya Avşar 4 yıl aradan sonra setlere döndü

Avşar kızı setlere döndü! Oynadığı karakter şimdiden çok konuşuluyor
''Maddi sıkıntılar çekiyoruz'' diyerek ligden çekilme kararı aldılar

''Maddi sıkıntılar çekiyoruz'' diyerek ligden çekilme kararı aldılar
Rusya'nın hedefindeki 3 ülke ortaya çıktı! Saldırı için tarih verildi

Rusya'nın hedefindeki 3 ülke ortaya çıktı! Saldırı için tarih verildi
Diego Simeone'den kafa karıştıran Sörloth açıklaması

Fenerbahçelilerin hayallerini yıktı
Bir tutamı yetiyor, tüm hastalıkları gelmeden geri gönderiyor

Bir tutamı yetiyor, tüm hastalıkları gelmeden geri gönderiyor
title