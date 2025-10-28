Bayburt'ta Yasa Dışı Göçmen Operasyonu: 5 Kişi Yakalandı

Bayburt'ta Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti suçlarına yönelik yapılan analiz ve saha çalışmaları sonucunda, yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen 3 düzensiz göçmenin, ülkeye girişine ve barınmasına imkan sağlayan, ayrıca yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmalarını organize eden Afganistan uyruklu 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli işlem işlem sonrası 2 Afganistan uyruklu şüpheli ile birlikte yasa dışı yollarla ülkeye giren 3 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. - BAYBURT