Bayburt'ta Yasa Dışı Göçmen Operasyonu: 5 Kişi Yakalandı
Bayburt'ta gerçekleştirilen operasyon sonucunda, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 5 düzensiz göçmen ve insan kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 Afgan uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, adli işlem sonrası sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.
Bayburt'ta Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti suçlarına yönelik yapılan analiz ve saha çalışmaları sonucunda, yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen 3 düzensiz göçmenin, ülkeye girişine ve barınmasına imkan sağlayan, ayrıca yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmalarını organize eden Afganistan uyruklu 2 şüpheli şahıs yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli işlem işlem sonrası 2 Afganistan uyruklu şüpheli ile birlikte yasa dışı yollarla ülkeye giren 3 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. - BAYBURT