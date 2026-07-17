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Bayburt'ta çıkan yangında hasar gören 5 ev ve 3 samanlık havadan görüntülendi

Bayburt'ta çıkan yangında hasar gören 5 ev ve 3 samanlık havadan görüntülendi
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Yazyurdu köyünde çıkan yangında 3 ev ve 3 samanlık ağır hasarlı, 2 ev az hasarlı. Can kaybı yok. Vali Eldivan bölgede incelemelerde bulundu.

Bayburt'un Yazyurdu köyünde çıkan yangının ardından yürütülen hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Toplam 8 yapının etkilendiği yangında, hasar gören ev ve samanlıklar dronla havadan görüntülendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince yürütülen hasar tespit çalışmalarında, Yaşar Fettahoğlu, Baki Demirhan, Ali Demirhan, Cavit Fettahoğlu ve Vahdettin Demirhan'ın kullanımındaki yapılarda oluşan hasar kayıt altına alındı. Yapılan tespitlerde 3 ev ile 3 samanlığın ağır hasarlı, 2 evin ise az hasarlı olduğu belirlendi. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, itfaiye ekiplerinin başlattığı soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Sevim ile birlikte yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Ekiplerden son duruma ilişkin bilgi alan Eldivan, can kaybı yaşanmamış olmasının en büyük teselli olduğunu belirtti.

Evleri zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Eldivan, devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu ifade ederek, daha büyük afetlerin yaşanmaması temennisinde bulundu. Vali Eldivan, sabah saatlerinden itibaren bölgede koordineli şekilde görev yapan ekiplere de kolaylıklar diledi.

Dron kamerasına yansıyan görüntülerde, küle dönen samanlıklar, çatısı ve duvarları ağır hasar gören evler ile ekiplerin alandaki çalışma anları yer aldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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