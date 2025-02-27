Bayburt'ta Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Bayburt'ta uyuşturucu madde kullanmak suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak, cezaevine gönderildi.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan saha çalışmaları sonucunda 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K isimli şahıs yakalanarak, cezaevine teslim edildi. Uyuşturucu madde ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği Bayburt İl Emniyet Müdürlüğünden bildirildi. - BAYBURT