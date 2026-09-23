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Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda şüpheli tutuklandı, 20 ekstazi hap ele geçirildi

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Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda şüpheli tutuklandı, 20 ekstazi hap ele geçirildi
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Bayburt'ta polis ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 20 ekstazi hap, 12,66 gram skunk ve 3,40 gram kokain ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şüpheli, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bayburt'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 20 ekstazi hap, 12,66 gram skunk ve 3,40 gram kokain ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımının, imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü saha ve analiz çalışmaları kapsamında bir şüphelinin aracı ve üzerinde arama yapıldı. Narkotik dedektör köpeği Pablo'nun da katıldığı aramada uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan adli işlem yapılan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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