Bayburt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 276,65 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Bayburt'ta narkotik ekipleri, narkotik arama köpeği Pablo ile birlikte gerçekleştirdikleri operasyonda 276,65 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Konuyla alakalı gözaltına alınan bir şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince narkotik madde kullanımı, imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. F.Ş isimli şahsın evinde yapılan aramada Pablo'nun hassas burunu sayesinde 276,65 gram esrar, 5 kök Hint keneviri ve çeşitli uyuşturucu madde aparatları bulundu. Gözaltına alınan F.Ş., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BAYBURT