Bayburt'ta 219 gram skunk ele geçirildi

Bayburt'ta 219 gram skunk ele geçirildi
Bayburt'ta polis ekipleri, bir araçta yaptıkları aramada 219 gram skunk maddesi ele geçirdi. Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada B.H.A. isimli şahsın kullandığı araçta arama yapıldı. Aramada 219 gram skunk maddesi bulundu. Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği bildirildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
