Bayburt'ta Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Bayburt'un Arpalı beldesinde trafik kazası meydana geldi. Kazada, 63 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza Arpalı beldesi ile Aydıntepe ilçesi arasındaki yol güzergahında gerçekleşti. Arpalı istikametinden Aydıntepe yönüne giden Mehmet Berber idaresindeki 34 HHT 363 plakalı otomobil ile 35 AJ 3131 plakalı motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Murat Demirel ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Demirel, Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Demirel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - BAYBURT