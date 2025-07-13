Bayburt'ta Trafik Kazası: Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Bayburt'ta Trafik Kazası: Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'ta bir trafik kazasında anne ve oğlu hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Kazada, Polonya uyruklu turistlerin bulunduğu safari aracı ile çarpışan Fiat Doblo'nun içerisinde felaket yaşandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında anne ve oğlu hayatını kaybederken, 3'ü Polonya uyruklu 6 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Demirözü yol ayrımında 34 LS 2854 plakalı Fiat Doblo marka araç ile Polonyalı turistlere ait SK 553 VR plakalı safari aracı çarpıştı. Kazada Doblo araçta bulunan V.O. isimli anne ve oğlu F.O. olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı araçta bulunan baba M.O., M.Y.O. ve F.B.O. ile safari aracındaki 3 Polonya uyruklu turist ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri, araçta sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Erdoğan'ın tarihi konuşması dünya basınında: Acı bir dönemin sonu

Erdoğan'ın tarihi sözleri dünya basınında böyle yankılandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silah yakma sonrası gözler PKK'nın üzerinde! 11 terör kampı boşaltılacak

Silahlar yakıldı, gözler şimdi PKK'nın atacağı yeni adımda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.