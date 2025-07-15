Bayburt'ta Tandır Evinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Bayburt'ta Tandır Evinde Yangın Kontrol Altına Alındı
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Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Çiğdemlik köyündeki bir tandır evinde başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında bazı malzemeler zarar gördü.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Çiğdemlik köyündeki bir tandır evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çiğdemlik köyünde bulunan bir tandır evinde, tandırdaki ateştin sıçraması sonucu yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına anında müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu yangın, tandırlık etrafındaki diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında tandır evinde bulunan malzemelerin küle döndüğü, maddi hasarın oluştuğu öğrenildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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