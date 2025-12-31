Haberler

Bayburt'ta okul servis sürücülerine trafik eğitimi verildi

Bayburt'ta okul servis sürücülerine trafik eğitimi verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen trafik güvenliği eğitimi kapsamında, servis sürücülerine öğrencilerin güvenli taşınması ve trafik kurallarına uyum konuları anlatıldı.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde, öğrenci taşıyan servis sürücülerine yönelik trafik güvenliği eğitimi düzenlendi. 'Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı' kapsamında gerçekleştirilen eğitimde, öğrencilerin güvenli bir şekilde taşınması ve trafik kurallarına uyum konuları detaylı bir şekilde ele alındı.

Bayburt Valiliği toplantı salonunda düzenlenen eğitim programında, taşımalı eğitim kapsamında görev yapan servis sürücülerinin uyması gereken kurallar trafik polisleri tarafından detaylı bir şekilde anlatıldı. Sürücülere, okul servis araçlarında aranan şartlar, sürücülerin sorumlulukları, öğrenci iniş-binişlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve trafik kurallarına uyum konularında bilgilendirme yapılarak, Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde yer alan kriterler hatırlatıldı.

Ayrıca eğitimde, Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı doğrultusunda; emniyet kemeri kullanımı, hız limitlerine riayet, araçların teknik yeterlilikleri, servis araçlarında rehber personel bulundurulması ve güvenli sürüş teknikleri gibi başlıklara da değinildi.

Eğitimlerin, öğrencilerin güvenli şekilde taşınmasını sağlamak ve trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi. Eğitim, sürücülerin merak ettiği soruların yanıtlanması ve güvenli sürüş tekniklerine dair yapılan sunumların ardından sona erdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Emekli zammında bomba kulis! En düşük aylık için ilk kez bu rakam dillendirildi

En düşük emekli maaşı için ilk kez bu rakam telaffuz edildi
42 il için sarı kodlu uyarı! Sıcaklıklar daha da düşecek, kar fena bastıracak

42 il için sarı kodlu uyarı! Kar fena bastıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonlarca takipçisi olan güzellik fenomeninden acı haber

Milyonlarca takipçisi şokta, güzellik fenomeninden acı haber
Sergen Yalçın'ın gözü Fenerbahçeli iki yıldızda

Transferde sıcak gelişme: Fenerbahçe'den iki yıldız birden
Suudi Arabistan'ın resti sonrası BAE'den dikkat çeken Yemen hamlesi

Suudi Arabistan'ın tarihi resti sonrası Yemen'de sıcak saatler
İşçilerin maaş alamadığı ilçede, belediye başkanı ünlü sanatçıyla Tayland tatilinde

İşçilerin maaş alamadığı ilçede, başkan ünlü sanatçıyla tatilde
Milyonlarca takipçisi olan güzellik fenomeninden acı haber

Milyonlarca takipçisi şokta, güzellik fenomeninden acı haber
Uzak Şehir'in Demir'i Ferit Kaya'dan 'taharet musluğu' isyanı

Uzak Şehir oyuncusundan "taharet musluğu" isyanı
Kar etkisini artırdı, yılın son gününde o şehirlerde okullar tatil

Öğrencilerin beklediği haber geldi, yılın son günü de ders yok