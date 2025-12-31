Bayburt'ta okul servis sürücülerine trafik eğitimi verildi

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde, öğrenci taşıyan servis sürücülerine yönelik trafik güvenliği eğitimi düzenlendi. 'Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı' kapsamında gerçekleştirilen eğitimde, öğrencilerin güvenli bir şekilde taşınması ve trafik kurallarına uyum konuları detaylı bir şekilde ele alındı.

Bayburt Valiliği toplantı salonunda düzenlenen eğitim programında, taşımalı eğitim kapsamında görev yapan servis sürücülerinin uyması gereken kurallar trafik polisleri tarafından detaylı bir şekilde anlatıldı. Sürücülere, okul servis araçlarında aranan şartlar, sürücülerin sorumlulukları, öğrenci iniş-binişlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve trafik kurallarına uyum konularında bilgilendirme yapılarak, Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde yer alan kriterler hatırlatıldı.

Ayrıca eğitimde, Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı doğrultusunda; emniyet kemeri kullanımı, hız limitlerine riayet, araçların teknik yeterlilikleri, servis araçlarında rehber personel bulundurulması ve güvenli sürüş teknikleri gibi başlıklara da değinildi.

Eğitimlerin, öğrencilerin güvenli şekilde taşınmasını sağlamak ve trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi. Eğitim, sürücülerin merak ettiği soruların yanıtlanması ve güvenli sürüş tekniklerine dair yapılan sunumların ardından sona erdi. - BAYBURT