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Bayburt’ta okul çevreleri ve servis araçları denetlendi

Bayburt’ta okul çevreleri ve servis araçları denetlendi
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Bayburt’ta 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim görmesi için okul çevreleri ile servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Bayburt'ta 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim görmesi için okul çevreleri ile servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, okul çevrelerinde kamu düzeni ve trafik güvenliğinin sağlanmasına ilişkin kontroller yapıldı. Öğrencilerin güvenliğinin korunması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde okul servis araçları da denetlendi.

'Okul Çevreleri Güvenliği ile Servis Araçlarının Denetimi' faaliyeti kapsamında okul çevreleri ve servis araçları kontrol edildi. Çalışmayla öğrencilerin eğitimlerini güvenli bir ortamda sürdürmeleri için güvenlik ve trafik kurallarına uyulup uyulmadığına bakıldı.

Denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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