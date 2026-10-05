Bayburt'ta öğrenci servis araçları trafik jandarması tarafından denetlendi

Bayburt'ta öğrenci servis araçları trafik jandarması tarafından denetlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt'ta taşıma merkezi okullardaki öğrenciler için servis araçları denetlendi. İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarmasının yaptığı denetimlerde güvenlik standartları ve mevzuata uygunluk incelendi, çalışmaların süreceği belirtildi.
Bayburt'ta taşıma merkezi okullarda öğrenim gören öğrencilerin güvenli ve sağlıklı şekilde ulaşım hizmetlerinden yararlanabilmesi amacıyla servis araçları denetlendi.
Denetimlerde, servis araçlarının genel durumu, güvenlik standartları ve mevzuata uygunluğu İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması tarafından kontrol edildi. Öğrenci taşımacılığında kullanılan araçların taşıma şartlarına uygunluğu incelendi.
Öğrencilerin güvenli ulaşımının sağlanmasına yönelik denetim ve çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı