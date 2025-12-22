Bayburt'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda bonzai ve lyrica ele geçirildi

Bayburt'ta narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda bonzai maddesi ile uyuşturucu haplar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı, imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, D.K. isimli şahsın üzerinde ve iş yerinde yapılan adli aramalarda 23,76 gram bonzai maddesi ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Ekipler tarafından O.A. isimli şahsın üst aramasında ise toplam 45 adet lyrica hap bulundu. 2 şüpheliye de 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma' suçundan adli işlem yapıldı. - BAYBURT