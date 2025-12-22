Haberler

Bayburt'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda bonzai ve lyrica ele geçirildi

Bayburt'ta gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 23,76 gram bonzai ve 45 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bayburt'ta narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda bonzai maddesi ile uyuşturucu haplar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı, imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, D.K. isimli şahsın üzerinde ve iş yerinde yapılan adli aramalarda 23,76 gram bonzai maddesi ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Ekipler tarafından O.A. isimli şahsın üst aramasında ise toplam 45 adet lyrica hap bulundu. 2 şüpheliye de 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma' suçundan adli işlem yapıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
title