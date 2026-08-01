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Bayburt’ta kaçakçılık operasyonu

Bayburt’ta kaçakçılık operasyonu
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Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda 2 tabanca, 3 şarjör ve 50 fişek ele geçirildi.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda 2 tabanca, 3 şarjör ve 50 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Bayburt'ta kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalarda 2 şüpheli hakkında Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında 6 şüpheliye ise Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri doğrultusunda adli işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, halk sağlığını tehdit eden, vergi kaybına neden olan ve haksız kazanç sağlayan kaçakçılık faaliyetlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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