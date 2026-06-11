Bayburt'ta 20 litre etil alkol ele geçirildi
Bayburt'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, sahte ve kaçak alkol yapımında kullanıldığı değerlendirilen 20 litre etil alkol ele geçirildi. Bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Bayburt'ta jandarma ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, sahte ve kaçak alkol yapımında kullanıldığı değerlendirilen 20 litre etil alkol ele geçirildi.
Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin kargo yoluyla etil alkol temin ettiğini belirledi.
Düzenlenen operasyonda, şüpheliyle birlikte 20 litre etil alkol ele geçirildi. Etil alkolün kaçak ve sahte alkol yapımında kullanılabileceği değerlendirildi.
Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kaçakçılıkla mücadele ve vatandaşların huzur ile güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdüreceği bildirildi. - BAYBURT