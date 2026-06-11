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Bayburt'ta 20 litre etil alkol ele geçirildi

Bayburt'ta 20 litre etil alkol ele geçirildi
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Bayburt'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, sahte ve kaçak alkol yapımında kullanıldığı değerlendirilen 20 litre etil alkol ele geçirildi. Bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bayburt'ta jandarma ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, sahte ve kaçak alkol yapımında kullanıldığı değerlendirilen 20 litre etil alkol ele geçirildi.

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin kargo yoluyla etil alkol temin ettiğini belirledi.

Düzenlenen operasyonda, şüpheliyle birlikte 20 litre etil alkol ele geçirildi. Etil alkolün kaçak ve sahte alkol yapımında kullanılabileceği değerlendirildi.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kaçakçılıkla mücadele ve vatandaşların huzur ile güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdüreceği bildirildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıCihan Beçene:

iyi yakaladılar da bunu yapan birkaç kişi tutuklasa da yüzleri var devam edecekler

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Haber YorumlarıOrhan Tntb:

teknoloji çok ileri gitti de insanlar kötü işlere kullanıyo bunları çok kötü

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Haber YorumlarıMustafa Gökkaya:

yani kargo yoluyla mı gönderiyo bunu kimse kontrol etmiyo mu ya bi garip geliyor bana bu işin arkasında başka birileri var gibi geliyo

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