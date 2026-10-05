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Bayburt'ta jandarma, motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerini denetledi

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Bayburt'ta jandarma, motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerini denetledi
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Bayburt İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması ekipleri, Danişment yol kontrol noktasında motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı. Denetimde sürücülerin ve araçların kurallara uygunluğu kontrol edilirken sürücülere yerinde eğitim verildi.

Bayburt'ta motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik trafik denetimi gerçekleştirilerek, yerinde eğitim verildi.

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması ekiplerince, 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında Danişment yol kontrol noktasında motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi yapıldı.

Denetimlerde, sürücülerin ve araçların trafik kurallarına uygunluğu kontrol edilerek, trafik güvenliğinin sağlanmasına ilişkin gerekli işlemler gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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