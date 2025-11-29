Bayburt'ta İnşaatta Düşen Demir Ustası Ağır Yaralandı
Bayburt'ta bir inşaatta çalışan demir ustası Cabir Akbaş, beşinci kattan düşerek ağır yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Akbaş'ın tedavisi devam ediyor.
Bayburt'ta bir inşaatta çalışan demir ustası, beşinci kattan düşerek ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, inşaatta demir bağlama işi yapan Cabir Akbaş, çalıştığı sırada dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten zemine düştü. Olayı gören çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Akbaş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar tespit edilen Akbaş'ın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü, gün içinde normal servise alınacağı öğrenildi. - BAYBURT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa