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Bayburt'ta güvenlik ve asayiş toplantısı Vali Eldivan başkanlığında yapıldı

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Bayburt'ta güvenlik ve asayiş toplantısı Vali Eldivan başkanlığında yapıldı
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında düzenlenen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısında güvenlik ve asayiş çalışmaları değerlendirildi. Toplantıda uyuşturucuyla mücadele, trafik güvenliği, siber suçlarla mücadele ve göç yönetimi gibi konular ele alındı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında düzenlenen Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısında, kent genelinde yürütülen güvenlik faaliyetleri ve kamu düzeninin korunmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, uyuşturucuyla mücadele, trafik güvenliği, asayiş olaylarının önlenmesi, siber suçlarla mücadele, göç yönetimi ve genel denetim faaliyetleri ele alındı. Emniyet ve jandarma birimlerinin sorumluluk alanlarında yürüttüğü çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunularak mevcut uygulamalar ve alınan tedbirler görüşüldü.

Toplantıda ayrıca suç ve suçlularla mücadelede kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi, vatandaşların güvenliğini etkileyen konularda sürdürülen çalışmaların etkinliğinin artırılması ve kamu düzeninin korunmasına ilişkin önleyici tedbirler üzerinde duruldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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