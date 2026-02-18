Bayburt'ta gerçeği aratmayan tatbikat: 3 kişi çığ altından çıkarıldı

Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında düzenlenen ve gerçeği aratmayan çığ tatbikatında, senaryo gereği çığ altında kalan 3 kişi ekiplerce kurtarıldı. Yaklaşık 4,5 saat süren çalışmada bir kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı olarak çıkarılan 2 kişi sağlık ekiplerine teslim edildi.

Tuzcuzade Mahallesi'ndeki dağ yamacında gerçekleştirilen tatbikata UMKE, jandarma, emniyet, itfaiye, Kızılay ekipleri ile AFAD gönüllüleri katıldı. Toplam 150 personelin görev aldığı tatbikatta, kurumlar arası koordinasyon ve müdahale kapasitesi test edildi.

Senaryo gereği meydana gelen çığ düşmesi sonucu 3 vatandaşın çığ altında kaldığı bilgisi Afet Yönetim Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine 4 araç ve 21 personelden oluşan ekip bölgeye gönderildi. Görgü tanıklarının çığ altında 3 kişinin bulunduğunu bildirmesi üzerine çalışmalar yoğunlaştırıldı. Yapılan arama kurtarma faaliyetleri sonucunda 1'i ölü, 2'si yaralı olmak üzere 3 kişi çığ altından çıkarıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Bayburt AFAD Müdürü Uğur Minder, tatbikat öncesinde masa başı planlama çalışması yaptıklarını ifade ederek, "İlk önce masa başı tatbikatını yaptık, sonra saha tatbikatımızı icra ettik. Çığ tatbikatı Bayburt için önemli. Çok yakın zamanda 15 personelimizi Van'a çığda arama kurtarma eğitimine gönderdik. Eğitimlerin ardından bu tatbikatın yapılması güzel oldu. UMKE, jandarma, emniyet ve itfaiye ekipleriyle birlikte güzel bir tatbikat icra ettiğimizi düşünüyoruz" dedi.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü lisans öğrencisi ve Bayburt AFAD gönüllüsü Abdulkadir Orhan da tatbikatta 2 yaralı ve 1 ölünün çıkarıldığını belirterek, "Sahada hem deneyim kazandık hem de kendimizi geliştirmek adına önemli bir eğitim süreci yaşadık" şeklinde konuştu.

AFAD gönüllüsü Hayrunisa Doğan ise tatbikatta önce fiziki arama, ardından cihazlı ve sesli aramaların gerçekleştirildiğini aktararak, gönüllüler tarafından kazazedelerin yerinin belirlenmesi için bayraklar dikildiğini, daha sonra UMKE ekiplerince yaralıların alandan tahliye edildiğini söyledi.

Tatbikatla çığ afetlerine karşı müdahale süresinin kısaltılması ve ekiplerin saha kabiliyetinin artırılması hedeflendi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı