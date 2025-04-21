Bayburt'ta Durdurulan Araçta Sentetik Hap Ele Geçirildi
Bayburt'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada bir miktar sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.
Bayburt'ta durdurulan araçta bir miktar sentetik hap ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; Narkotik madde kullanımı, imal ve ticaretinin önlenmesi amacıyla yapılan saha ve analiz çalışmaları sonucunda; Durdurulan araç ve içerisinde bulunan şahıs üzerinde yapılan adli aramada bir miktar sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheli şahıs hakkında T.C.K. Madde 191 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. - BAYBURT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa