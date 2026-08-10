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Bayburt'ta düğün konvoyu faciası: Gelin ve damat yaralı

Bayburt'ta düğün konvoyu faciası: Gelin ve damat yaralı
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Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Çiğdemlik köyünde düğün aracı virajı alamayarak köprü korkuluklarını yıkıp dere yatağına ters düştü. Kazada gelin, damat ve bir kişi yaralandı; yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Çiğdemlik köyünde virajı alamayan düğün aracı köprü demirlerini yıkarak dere yatağına ters şekilde düştü. Kazada gelin ve damadın da aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, damat A.S. yönetimindeki düğün aracı, Çiğdemlik köyü yakınlarında virajı alamayarak kontrolden çıktı. Araç, köprü korkuluklarından dere yatağına yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü A.S., araçta bulunan gelin ile bir kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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