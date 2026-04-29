Bayburt'ta bomba ihbarı asılsız çıktı

Bayburt'ta Cumhuriyet Caddesi üzerindeki askeri gazino önüne bırakılan şüpheli paket paniğe neden oldu. Fünye ile patlatılan paketin içinden mont çıktı.

Paketten şüphelenen vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, cadde üzerinde güvenlik önlemi alarak, kısa süreliğine trafiği durdu, çevreyi şeritlerle kapattı.

Bomba imha uzmanı tarafından şüpheli paket, kontrollü şekilde fünye ile patlatıldı.

Patlatılan paketin içerisinde mont olduğu belirlenirken, ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı. Çalışmanın tamamlanmasının ardından cadde yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı. - BAYBURT

