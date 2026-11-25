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Bayburt'ta kar ve tipi nedeniyle bazı dağ yolları, yayla güzergahları ve önemli geçitler kış sezonu boyunca araç trafiğine kapatıldı. Kapatılan güzergahlar arasında Araklı-Dağbaşı yolu, Derebaşı Virajları, Uzungöl yolu, Salmankaş ve Soğanlı geçitleri ile Balahor Yaylası yolu bulunuyor.

Ulaşım açısından risk taşıyan söz konusu güzergahlarda kış mevsimi boyunca araç geçişine izin verilmeyecek. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve buzlanma, bu yolları kullanacak sürücüler açısından tehlike oluşturuyor.

Salmankaş Geçidi'nin kapatılmasıyla Trabzon-Araklı yönüne gidecek sürücüler, kış boyunca Şehit Hamit Şahin Tüneli'ni kullanabilecek.

Karayolları 106. Şube Şefliği ekipleri, sorumluluk alanındaki yollarda kış şartlarına karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Sürücülerin kapalı güzergahlara ilişkin uyarıları dikkate almaları önem taşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı