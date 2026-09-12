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Bayburt’ta 38 kilo açık tütün ve 18 bin 240 makaron ele geçirildi

Bayburt’ta 38 kilo açık tütün ve 18 bin 240 makaron ele geçirildi
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Bayburt’ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, açık tütün ve makaronların yanı sıra sigara imalatında kullanılan çok sayıda makine ve malzeme ele geçirildi.

Bayburt'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, açık tütün ve makaronların yanı sıra sigara imalatında kullanılan çok sayıda makine ve malzeme ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 1 elektronik sigara sarma makinesi, 6 manuel sigara sarma makinesi, 1 kompresör ve 1 jeneratör ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca 12 bin 400 boş makaron, 5 bin 840 dolu makaron ve 38 kilogram açık tütün bulundu. K.C., A.C. ve İ.C. isimli 3 şüpheli hakkında ise 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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