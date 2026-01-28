Haberler

Bayburt'ta 2 kilo 369 gram skunk ile yakalanan şüpheli tutuklandı

Bayburt'ta 2 kilo 369 gram skunk ile yakalanan şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt'ta narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 kilo 369 gram skunk maddesi ile yakalanan A.İ tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bayburt'ta narkotik ekiplerince yapılan çalışmalarda 2 kilo 369 gram skunk maddesi ile yakalanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik saha ve analiz çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında durumundan şüphelenilen bir şahıs durduruldu. A.İ isimli şahsın üzerinde ve eşyalarında narkotik dedektör köpeği Pablo ile birlikte adli arama yapıldı. Aramalarda, 2 kilo 369 gram skunk maddesi bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticaret' suçundan işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.İ, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Yıllar sonra bir ilk! Trump'ın iki kelimesi deprem etkisi yarattı

Yıllar sonra bir ilk! Trump'ın iki kelimesi deprem etkisi yarattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak

Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak
Gidecek mi kalacak mı? Jhon Duran son kararını verdi

Gidecek mi kalacak mı? Son kararını verdi
Denizaltıda 9 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

Ülke tarihine geçti! Baskın yapılan denizaltıdan neler çıktı neler
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geldi
Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak

Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak
Fenerbahçe'de büyük ters köşe! 'Golcü gelecek' derken yıldız isim gidiyor

F.Bahçe'de büyük ters köşe! "Golcü gelecek" derken yıldız isim gidiyor
46 ilde dev operasyon! 151 şüpheli yakalandı, hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı

46 ilde dev operasyon! 151 şüphelinin telefonundan aynı uygulama çıktı