Bayburt-Rize-Erzurum Sınırında Özel Jet Uçağı Düştü

Bayburt-Rize-Erzurum Sınırında Özel Jet Uçağı Düştü
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Bayburt Valiliği, özel bir jet uçağının Bayburt-Rize-Erzurum sınır hattında düştüğünü ve arama-kurtarma faaliyetlerinin sürdüğünü açıkladı.

Bayburt Valiliği, özel bir jet uçağın Bayburt-Rize- Erzurum sınır hattında düştüğünü, arama-kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini açıkladı.

Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, "112 Acil Çağrı Merkezimize ulaşan ihbar üzerine, TCRTO tescil numaralı özel bir jet uçağının henüz bilinmeyen bir sebeple Bayburt-Rize-Erzurum sınır hattında düştüğü bilgisi edinilmiştir. Olay yerine AFAD, emniyet, jandarma, 112, UMKE ve ilgili ekipler sevk edilmiştir. Arama-kurtarma faaliyetleri yoğun bir şekilde devam etmektedir. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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