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Bayburt İl Jandarma Komutanlığı'nda görev değişikliği

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı'nda görev değişikliği
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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Bayburt İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Fatih Aslan, Jandarma Genel Komutanlığı emrine çekildi. Bayburt İl Jandarma Komutanlığı görevine ise Bursa Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Hukuk Bilimleri Bölüm Başkanı Jandarma Kıdemli Albay Aydoğan Karasu atandı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nda terfi ve atama kararları kapsamında Bayburt İl Jandarma Komutanlığı'nda görev değişikliğine gidildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Bayburt İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Fatih Aslan, Jandarma Genel Komutanlığı emrine çekildi.

Aslan'dan boşalan Bayburt İl Jandarma Komutanlığı görevine ise Bursa Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda Hukuk Bilimleri Bölüm Başkanı olarak görev yapan Jandarma Kıdemli Albay Aydoğan Karasu atandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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