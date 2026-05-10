Adliyede iş sağlığı ve güvenliği tatbikatı yapıldı

Bayburt Adliyesinde iş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerçekleştirilen acil durum tatbikatında, personele afet ve acil durumlarda tahliye, toplanma alanına geçiş ve ilk müdahale süreçleri uygulamalı olarak gösterildi.

Tatbikat öncesinde AFAD eğitmenleri personele bilgilendirme yaptı. Eğitimde, binanın güvenli şekilde boşaltılması, toplanma alanına geçiş ve ilk müdahale sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.

Bilgilendirmenin ardından tatbikata geçildi. Tatbikatta senaryo gereği AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri adliyeye sevk edildi. Ekipler, tahliye edilen personelin toplanma alanına yönlendirilmesi, alandaki kontrol süreci ve sağlık desteği aşamalarını sorunsuz bir şekilde tamamladı.

Tatbikatın son bölümünde kurumlar arası koordinasyon sahada test edildi. Program, ekiplerin müdahale ve kontrol aşamalarını tamamlamasının ardından sona erdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
