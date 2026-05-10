Bayburt Adliyesi personeline yangın eğitimi verildi

İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından Bayburt Adliyesi personeline yangınla mücadele ve doğru müdahale yöntemleri konusunda eğitim verildi.

Adliye yanında bulunan alanda düzenlenen eğitimde, yangın anında yapılması gerekenler, ilk müdahale yöntemleri ve yangın söndürme cihazlarının kullanımı anlatıldı.

Teorik bilgilendirmenin ardından uygulamalı yangın tatbikatı yapıldı. Tatbikatta adliye çalışanlarına, yangın söndürme tüpünün doğru kullanımı ve ilk müdahale yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi.

Eğitim ile adliye personelinin yangınlara karşı daha bilinçli ve hazırlıklı hale gelmesi amaçlandı.

Yangın güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla İtfaiye ekiplerinin kamu kurumlarında eğitim çalışmalarına devam edeceği öğrenildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı