Haberler

Bayburt Adliyesi personeline yangın eğitimi verildi

Bayburt Adliyesi personeline yangın eğitimi verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt İtfaiye Müdürlüğü, Adliye personeline yangınla mücadele ve ilk müdahale yöntemleri konusunda eğitim düzenledi. Teorik bilgilendirmelerin ardından uygulamalı tatbikat yapıldı.

İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından Bayburt Adliyesi personeline yangınla mücadele ve doğru müdahale yöntemleri konusunda eğitim verildi.

Adliye yanında bulunan alanda düzenlenen eğitimde, yangın anında yapılması gerekenler, ilk müdahale yöntemleri ve yangın söndürme cihazlarının kullanımı anlatıldı.

Teorik bilgilendirmenin ardından uygulamalı yangın tatbikatı yapıldı. Tatbikatta adliye çalışanlarına, yangın söndürme tüpünün doğru kullanımı ve ilk müdahale yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi.

Eğitim ile adliye personelinin yangınlara karşı daha bilinçli ve hazırlıklı hale gelmesi amaçlandı.

Yangın güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla İtfaiye ekiplerinin kamu kurumlarında eğitim çalışmalarına devam edeceği öğrenildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan ABD'nin teklifine yanıt! Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak

Trump'ın beklediği yanıt geldi! Müjdeyi İran basını verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uydu görüntülerinde ortaya çıktı! İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı

Piyasaları sarsacak uydu görüntüsü
Pavyonda servet saçtı! Konsomatris için 1 milyon liralık konfeti patlattı

Pavyondaki konsomatris için servet saçtı! Herkes aynı yorumu yapıyor
Mücteba Hamaney'den orduya yeni talimat: Operasyonlara devam edin

Korkulan oldu! Artan gerilim sonrası Hamaney'den orduya yeni talimat
Çok sinirlendi! Sergen Yalçın'ı çıldırtan soru

Çok sinirlendi! Sergen'i çıldırtan soru
Uydu görüntülerinde ortaya çıktı! İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı

Piyasaları sarsacak uydu görüntüsü
Hindistan'da dev tapınak arabası devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Dev tapınak arabası ölüm saçtı
Düğün masrafını düşürmek için damatlığına reklam aldı

"Yok artık" dedirten düğün! Masraflar için ilginç bir çözüm buldu