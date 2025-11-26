Batum'da 'Barış Boyun' Suç Örgütü Üyeleri Gözaltına Alındı

Gürcistan İçişleri Bakanlığı Acara Polis Departmanı ile Devlet Güvenlik Servisi ekipleri, Türkiye'de faaliyet gösteren "Barış Boyun" suç örgütünün 2 üyesinin Batum'da gözaltına alındığını açıkladı.

Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Batum'da "Barış Boyun" suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Boyun" suç örgütünün 2 üyesinin Batum'da gözaltına alındığı ifade edildi. Gözaltına alınan şahısların Türk vatandaşları S.T. (26) ve F.G. (24) olduğu belirtildi. Polis ve Devlet Güvenlik Servisi personelinin ortak operasyonunda, şüphelilerin üzerinde ve geçici olarak kaldıkları evde "MDMA (ekstazi)", esrar, pregabalin ve gabapentin gibi çeşitli uyuşturucu ve psikotrop maddelerin ele geçirildiği aktarıldı. Şüphelilerin büyük miktardaki narkotik ve psikotrop içerikli maddeleri yasa dışı şekilde temin etmek ve bulundurmakla suçlandığı kaydedildi. Soruşturmanın Gürcistan Ceza Kanunu'nun 260 ve 261'inci maddeleri kapsamında devam ettiği, Türkiye'de faaliyet gösteren "Barış Boyun" suç örgütünün diğer üyelerinin de tespiti için operasyonel ve soruşturma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. - BATUM