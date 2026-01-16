Haberler

Batman-Siirt karayolunda trafik kazası: 3 yaralı

Batman-Siirt karayolunda kontrolden çıkan bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Batman- Siirt karayolunda kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kıra Dağı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
