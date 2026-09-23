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Batman OSB ile Danalı köyü arasındaki anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Batman OSB ile Danalı köyü arasındaki anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Batman OSB ile Danalı köyü arasındaki alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan anız yangını, Batman İtfaiye Müdürlüğü merkez ve belde ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Batman Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Danalı köyü arasında çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, OSB ile Danalı köyü arasındaki alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangını çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Batman İtfaiye Müdürlüğü merkez ve belde ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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