Haberler

Batman kırsalında yollar kapandı, traktörler kara saplandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Yüce köyünde iki gün süren yoğun kar yağışı, yer yer bir metreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle köy yolunu tamamen kapattı. Yerel ekipler karla kaplı yolları açmak için çalışmalara başlarken, köy sakinleri de kendi traktörleriyle yardıma koştu.

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Yüce köyünde iki gün boyunca aralıksız devam eden kar yağışı, ulaşımda büyük aksamalara neden oldu. Yer yer bir metreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle köy yolu tamamen ulaşıma kapandı.

Yoğun kar yağışının ardından İlçe Özel İdare Müdürlüğüne bağlı ekipler, iş makineleriyle bölgeye sevk edilerek yol açma çalışması başlattı. Ekiplerin çalışmalarıyla köy yolu ulaşıma açılırken, etkisini artırarak devam eden kar yağışı nedeniyle yol kısa sürede yeniden karla dolarak kapandı. Çalışmaların sürdürülmesine rağmen mağduriyet yaşamak istemeyen köy sakinleri, kendi imkanlarıyla harekete geçti. Traktörlerine binen vatandaşlar, kapalı yolu açmak için yoğun çaba sarf etti. Karın derinliği nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken traktörler zaman zaman kara saplanırken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Zaman zaman kara saplanan traktörleri kurtarmak için köylüler birbirlerine yardım ederken, Yüce köyü sakinleri kar yağışının şiddetini koruduğunu ve ulaşımı sağlamak için traktörleriyle nöbetleşe çalışmaya devam ettiklerini ifade etti. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Artvin'de çığın altında kalan çobanlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Çığ faciasında bir çobanın daha cansız bedenine ulaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yokuştan kayan iş makinesi apartmana daldı

Görüntü İstanbul'dan! Yeni yılın ilk gününde felaketi yaşadılar
Premier Lig'de yeni yılın ilk ayrılığı

Yeni yılın ilk ayrılığı
Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak

Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak
TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt

TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt
Yokuştan kayan iş makinesi apartmana daldı

Görüntü İstanbul'dan! Yeni yılın ilk gününde felaketi yaşadılar
Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor