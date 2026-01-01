Batman kırsalında yollar kapandı, traktörler kara saplandı

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Yüce köyünde iki gün boyunca aralıksız devam eden kar yağışı, ulaşımda büyük aksamalara neden oldu. Yer yer bir metreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle köy yolu tamamen ulaşıma kapandı.

Yoğun kar yağışının ardından İlçe Özel İdare Müdürlüğüne bağlı ekipler, iş makineleriyle bölgeye sevk edilerek yol açma çalışması başlattı. Ekiplerin çalışmalarıyla köy yolu ulaşıma açılırken, etkisini artırarak devam eden kar yağışı nedeniyle yol kısa sürede yeniden karla dolarak kapandı. Çalışmaların sürdürülmesine rağmen mağduriyet yaşamak istemeyen köy sakinleri, kendi imkanlarıyla harekete geçti. Traktörlerine binen vatandaşlar, kapalı yolu açmak için yoğun çaba sarf etti. Karın derinliği nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken traktörler zaman zaman kara saplanırken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Zaman zaman kara saplanan traktörleri kurtarmak için köylüler birbirlerine yardım ederken, Yüce köyü sakinleri kar yağışının şiddetini koruduğunu ve ulaşımı sağlamak için traktörleriyle nöbetleşe çalışmaya devam ettiklerini ifade etti. - BATMAN