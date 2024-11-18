Batman'ın Sason İlçesinde Trafik Kazası: Bir Yaralı

Batman'ın Sason ilçesinde şarampole yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Bacak köyü mevkisinde hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN