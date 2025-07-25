Batman'ın Sason İlçesinde Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı

Batman'ın Sason ilçesinde çıkan örtü yangını, vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Gürgenli köyünde elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar örtü yangınına neden oldu. Köy sakinleri, kendi imkanlarıyla müdahale ederek yangını söndürdü. Köylülerin canla başla mücadelesi görenlerden takdir topladı. - BATMAN