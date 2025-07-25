Batman'ın Sason İlçesinde Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı

Batman'ın Sason İlçesinde Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı
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Batman'ın Sason ilçesinde Gürgenli köyünde elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar örtü yangınına neden oldu. Köy sakinleri, kendi imkânlarıyla yangına müdahalede bulunarak yangını söndürdü.

Batman'ın Sason ilçesinde çıkan örtü yangını, vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Gürgenli köyünde elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar örtü yangınına neden oldu. Köy sakinleri, kendi imkanlarıyla müdahale ederek yangını söndürdü. Köylülerin canla başla mücadelesi görenlerden takdir topladı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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