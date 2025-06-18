Batman-Hasankeyf Yolunda Yaya Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

Batman-Hasankeyf Yolunda Yaya Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman-Hasankeyf kara yolunda otomobilin çarptığı 49 yaşındaki Mehmet Selim Doğan, olay yerinde ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı, fakat kurtarılamadı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Batman- Hasankeyf kara yolunda otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kaza, gece saatlerinde Batman-Hasankeyf kara yolunda meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 49 yaşındaki Mehmet Selim Doğan'a çarptı. Ağır yaralanan Doğan, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Soma'da madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel'e yeni görev

Soma'da madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel'e yeni görev
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran'a siber saldırı! Bankalar kilitlendi, ATM'ler çöktü

Halk isyanda! İran bu kez hiç beklemediği yerden vuruldu
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu boşanıyor mu? İlk cevap geldi

Kobal ve İmirzalıoğlu boşanıyor mu? İlk cevap geldi
Müstehcen hesabı öğrenciler tarafından ifşa edilen kadın öğretmen meslekten men edildi

Müstehcen hesabı öğrenciler tarafından ifşa edilen kadın öğretmen meslekten men edildi
Xabi Alonso'nun Arda Güler şaşkınlığı! Gözlerine inanamadı

Xabi Alonso'nun Arda Güler şaşkınlığı! Gözlerine inanamadı
33 yıllık hastane zinciri rakibine satılıyor

33 yıllık hastane zinciri rakibine satılıyor
Zehra Güneş'in gözü şişti! İşte son hali ve yaptığı açıklama

Zehra'nın gözü şişti! İşte son hali ve yaptığı açıklama
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.