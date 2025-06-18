Batman-Hasankeyf Yolunda Yaya Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti
Batman-Hasankeyf kara yolunda otomobilin çarptığı 49 yaşındaki Mehmet Selim Doğan, olay yerinde ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı, fakat kurtarılamadı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Batman- Hasankeyf kara yolunda otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, kaza, gece saatlerinde Batman-Hasankeyf kara yolunda meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 49 yaşındaki Mehmet Selim Doğan'a çarptı. Ağır yaralanan Doğan, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa