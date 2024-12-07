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Batman-Hasankeyf Yolunda Trafik Kazası: 1 Yaralı

Batman-Hasankeyf Yolunda Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Batman-Hasankeyf yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili takla attı. Kazada 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Batman- Hasankeyf yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil takla atarak yol kenarına yan yatarken, meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza merkeze bağlı Kılıç köyü mevkiinde medyana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Hasankeyf istikametinden Batman'a dönmekte olan otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp takla attı. Kazada 1 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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