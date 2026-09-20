Batman Gercüş'te kontrolden çıkan araç tarlaya girdi, ölen yaralanan olmadı

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Batman'ın Gercüş ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya uçtu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre kaza, gece saatlerinde Gercüş ilçesine bağlı Başova köyü mevkiindeki kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, yoldan çıkarak yol kenarındaki tarlaya girdi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hızla olay yerine koşarak araçtakilere yardım etti. Maddi hasarın oluştuğu kazada, araç içerisindekilerin burnunun bile kanamaması teselli kaynağı oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı