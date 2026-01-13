Haberler

Batman-Diyarbakır karayolunda araç yangını

Güncelleme:
Batman-Diyarbakır karayolunda seyir halindeyken alev alan bir araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Batman-Diyarbakır yolunun 10'uncu kilometresinde seyir halinde bulunan bir araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - BATMAN

