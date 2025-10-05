Batman'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 7 Yaralı

Batman- Beşiri kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan bir kişi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece Kösetarla köyü mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü, yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla atarak yoldan çıktı. Bu sırada arkadan gelen başka bir otomobil de devrilen otomobile çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılardan Zeynep Karahan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken kazayla ilgili inceleme devam ediyor. - BATMAN