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Batman'da Yasa Dışı Gösterilere Hazırlanan Patlayıcı Malzeme Ele Geçirildi

Batman'da Yasa Dışı Gösterilere Hazırlanan Patlayıcı Malzeme Ele Geçirildi
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Batman'da bir minibüste yapılan aramada, yasa dışı gösterilerde kullanılmak üzere yüklü miktarda havai fişek, torpil ve el yapımı patlayıcı malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Batman'da bir minibüste yapılan aramada yasa dışı gösterilerde kullanmak üzere yüklü miktarda havai fişek, torpil ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda bir minibüse yasa dışı gösterilerde kullanmak üzere havai fişek ve torpil yüklendiği ve bunu gösterilere katılanlara dağıtılacağı tespit edildi. Minibüste yapılan aramada; 72 kutu havai fişek, 45 adet meşale, 300 adet torpil, 2 adet sapan, 8 adet bilye ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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