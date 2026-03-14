Batman'da tek katlı ev alevlere teslim oldu

Güncelleme:
Batman'nın Akça köyü mevkiinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Batman'da tek katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Akça köyü mevkiinde bulunan müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından ekipler tarafından soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
