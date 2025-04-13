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Batman'da Yangın İhbarı Asılsız Çıktı

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Batman'ın Fatih Mahallesi'nde 7 katlı bir apartmanda yangın çıktığı ihbarı asılsız çıktı. Acil durum ekipleri, binanın üst katlarını inceledikten sonra herhangi bir yangın tespit edemedi.

Apartmanda yangın çıktı ihbarı 'asılsız' çıktı

BATMAN - Batman'da bir apartmanda yangın çıktı ihbarı "asılsız" çıktı.

Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Fatih Mahallesi'nde 7 katlı apartmandı yangın çıktı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken binanın üst katlarını inceleyen itfaiye ekipleri herhangi bir yangına rastlamadı. Ekipler, yaptığı kontrollerin ardından ihbarın asılsız olduğunu belirleyerek görev bölgelerine döndü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN ARSLAN - 3.Sayfa
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