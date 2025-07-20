Batman'da Yangın: 10 Ton Saman ve 15 Tavuk Telef Oldu

Batman'da Yangın: 10 Ton Saman ve 15 Tavuk Telef Oldu
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Batman'ın Sason ilçesindeki iki katlı bir evin deposunda çıkan yangın, komşuların su taşımaları ve itfaiye müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, 10 ton saman ve 15 tavuk yok oldu.

Batman'ın Sason ilçesinde iki katlı bir evin deposunda çıkan yangın, komşuların çeşmeden kovalarla su taşıması ve olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Dere köyünde sabah erken saatlerde iki katlı bir evin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın, komşuların kovalarla çeşmeden su taşıması ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında ölen veya yaralanan olmazken, 10 ton saman ve kuru ot yandı. 15 tavuk ise telef oldu. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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