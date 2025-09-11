Haberler

Batman'da Uyuşturucuyla Mücadele İçin 'Narvas Projesi' Uygulaması

Batman Emniyet Müdürlüğü, 'Narvas Projesi' kapsamında narko alan uygulaması ile okul çevrelerinde uyuşturucuyla mücadelenin önemini vurguladı. Ekipler, vatandaşları bilgilendirirken metruk binalar da kontrol edildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Narvas Projesi' kapsamında narko alan uygulaması gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, Seyitler Mahallesinde bulunan okulların çevresinde ekipler tarafından vatandaşlara uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı. Vatandaşlara broşür dağıtılırken, okul çevresinde bulunan metruk binalar da kontrol edildi.

Yetkililer, benzer uygulamaların okul çevrelerinde düzenli olarak sürdürüleceğini kaydetti. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
