Batman'da Uyuşturucuyla Mücadele İçin 'Narvas Projesi' Uygulaması

Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Narvas Projesi' kapsamında narko alan uygulaması gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, Seyitler Mahallesinde bulunan okulların çevresinde ekipler tarafından vatandaşlara uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı. Vatandaşlara broşür dağıtılırken, okul çevresinde bulunan metruk binalar da kontrol edildi.

Yetkililer, benzer uygulamaların okul çevrelerinde düzenli olarak sürdürüleceğini kaydetti. - BATMAN