Uyuşturucu ticaretinden 31 yıl kesinleşmiş cezası bulunan 1 kişi yakalandı

Batman'da uyuşturucu ticaretinden aranan ve 31 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik kapsamlı çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalar sonucu, uyuşturucu ticareti suçundan aranan ve hakkında 31 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.F.Ö. isimli firari hükümlü yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, adliyeye sevk edildi.

M.F.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN